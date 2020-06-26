لمواجهة كورونا.. زيدان يدعم الجزائر بأجهزة تنفس صناعي





وذكرت صحيفة " الشروق" الجزائرية"، أن زين الدين زيدان قام بشراء جهازين للتنفس الصناعي، وتبرع بهما لمستشفى نذير محمد بالجزائر.









وأضاقت الصحيفة، أنه سبق وأن تبرع زيدان بـ 5 أجهزة تنفس لمستشفى ولاية بجاية.





وسجلت الجزائر أمس، الخميس 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية بالعدوى في البلاد، منذ شهر تقريبا.





يذكر أن النشاط الرياضي في الجزائر متوقف حاليا، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.