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أخبار العالم

لإحراقه نسخا من القرآن.. الحكم بسجن رئيس حزب سياسي في الدنمارك

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:38 م
الدنمارك تحبس رئيس
الدنمارك تحبس رئيس حزب متطرف أحرق القرآن الكريم
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سمر صالح
أصدرت الدنمارك حكم بالسجن على رئيس حزب متطرف أحرق نسخة من القرآن الكريم وهو سابقة في تاريخ القضاء الدنماركي ضد زعيم حزب سياسي. 

ويأتي الحكم بعد مداولات استمرت لثلاثة أيام في 14 اتهاما، من بينها العنصرية وازدراء وانتهاك خصوصية، وتشهير بإطلاق أوصاف تحط من السود عموما، وشعب جنوب أفريقيا خصوصا.

وحكم على زعيم الحزب المتطرف ويدعي "بالودان" بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة شهرين، حيث قضي المتهم شهر ونصف الشهر في السجن.

وعرف بالودان، الذي ترشح لانتخابات البرلمان الدنماركي العام الماضي، بحرق وتمزيق ورمي القرآن في مناسبات عدة، وفي مناطق تسكنها أقليات مسلمة، ما تسبب في كثير من أحداث عنف واحتجاجات بسبب حماية الشرطة والأمن لبالودان، التي اضطرت في مناسبات مختلفة لإشهار سلاحها لإخراجه سالما من مناطق تظاهراته.

يذكر أن بالودان يردد، بشكل عنصري وتمييزي، ما لم يقله حتى أقصى اليمين المتطرف في "حزب الشعب" الدنماركي عن مهاجري البلد أو من ينحدر من أصول إثنية غير دنماركية (نحو 750 ألف إنسان). 
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