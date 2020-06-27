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برلمان

لدعمهم في مواجهة كورونا.. صحة البرلمان: إقرار تعديلات المهن الطبية قريبا

السبت 27/يونيو/2020 - 07:01 ص
أطباء
أطباء
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أحمد أيمن
أعلن النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، عن مناقشة اللجنة لمشروع تعديل قانون المهن الطبية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إحالته إلى البرلمان من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن المشروع أُحيل بالفعل لكن لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة بعد، حيث من المقرر إدراجه خلال الجلسة المقبلة على أن يتم إحالته بعد ذلك إلى لجنة الصحة لمناقشته ثم أقراره من قبل الجلسة في القريب العاجل.

وأوضح المشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي.

وتأتي هذه الخطوة في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، لدورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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