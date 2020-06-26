الزراعة: مصر الأولى عالميا فى إنتاج التمور ونصدر لـ 63 دولة

قال الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزى للنخيل ، إن مصر الأولى عالميا فى إنتاج التمور ، وتحتل من المركز التاسع إلي الـ ١٢ فى تصديرها ، موضحا أننا لدينا حوالى ١٦ مليون نخلة نتنج ١.٧ مليون طن من التمور . موضحانخلة





وأوضح " جادالله" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أننا نصدر 40 ألف طن بـ 43 مليون دولار خلال العام الماضى ، ونتوقع زيادة تصديره خلال العام الحالى.





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وأضاف " مدير المعمل المركزى للنخيل" أن هناك العديد من الصناعات فى مصر تقوم على التمور ، منوها إلي أن 63 دولة نصدر إليها التمور منها المغرب ، وإندونسيا وماليزيا ، وكينيا ، مضيفا أننا نترقب افتتاح أسواق جديدة فى الهند .





وأشار إلى أن الهند تستورد ٢٥٠ ألف من التمور بالأسواق العالمية لذا فإن تعاملها مع مصر سيزيد من تصدير التمور المصرية إلي الخارج.









وكشف الدكتور عز الدين عن ما تحتاجه مصر حتى تستطيع النهوض بتصدير التمور هو إنشاء مصانع حاصلة على شهادة الأيزو لاتقتصر على التعبئة والتغليف فقط ، وإنما لصناعات أخرى من التمور ، فضلا عن إنشاء مناطق لوجيستية تحتوى على العديد من المبردات حتى تحافظ على التمور من الحشرات والتسوس وبالتالى نصدر أكبر الكميات من التمور على مدار العام .





وتابع قائلا :" نحتاج أيضا إلى محطات التعبئة والتغليف و المبردات لتصدير أنواع من التمور تعتمد على التبريد فى درجات حرارة منخفضة ".



