بعد توجيهات الرئيس بزراعة مليوني نخلة.. "الزراعيين": نتوقع زيادة تصدير التمور

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من د أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية

يفيد تفويض الحجر الزراعي الصيني لنظيره المصري باعتماد مزارع التمور للتصدير إلي الصين.





وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في بيان، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزراعة ٢ مليون نخلة لإنتاج أجود أنواع التمور مثل البرقي والمجدول، وذلك لزيادة تصدير التمور إلى الخارج ، مضيفا أننا لدينا من ١٥ إلى ١٦ مليون نخلة نتنج تمور في مصر.



وأضاف "خليفة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأنواع المزروعة حاليا لاتناسب الأسواق العالمية، ولكنها تم تحسين جودتها ونجحت وزارة الزراعة فى فتح سوق لها فى الصين، مشيدًا بدور الحجر الزراعي المصري.



