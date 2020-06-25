بعد توجيهات الرئيس بزراعة مليوني نخلة.. "الزراعيين": نتوقع زيادة تصدير التمور

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من د أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد تفويض الحجر الزراعي الصيني لنظيره المصري باعتماد مزارع التمور للتصدير إلي الصين.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أنه يتوقع زيادة تصدير التمور إلى الخارج خلال الفترة القادمة خاصة بعد زراعة ال ٢ مليون نخلة ، وسيتم الاعتماد عليهم باعتبارهم سينتجون أفضل الأنواع من التمور .
وأضاف أنه بزيادة إنتاج التمور ستزيد كمية الإنتاج المحلى منها والتصدير أيضا وبالتالى نستطيع فتح أسواق جديدة ونصدر إلي دول عديدة أخرى غير الصين .
وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في بيان، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزراعة ٢ مليون نخلة لإنتاج أجود أنواع التمور مثل البرقي والمجدول، وذلك لزيادة تصدير التمور إلى الخارج ، مضيفا أننا لدينا من ١٥ إلى ١٦ مليون نخلة نتنج تمور في مصر.
وأضاف "خليفة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأنواع المزروعة حاليا لاتناسب الأسواق العالمية، ولكنها تم تحسين جودتها ونجحت وزارة الزراعة فى فتح سوق لها فى الصين، مشيدًا بدور الحجر الزراعي المصري.
وأضاف "خليفة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأنواع المزروعة حاليا لاتناسب الأسواق العالمية، ولكنها تم تحسين جودتها ونجحت وزارة الزراعة فى فتح سوق لها فى الصين، مشيدًا بدور الحجر الزراعي المصري.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أنه يتوقع زيادة تصدير التمور إلى الخارج خلال الفترة القادمة خاصة بعد زراعة ال ٢ مليون نخلة ، وسيتم الاعتماد عليهم باعتبارهم سينتجون أفضل الأنواع من التمور .
وأضاف أنه بزيادة إنتاج التمور ستزيد كمية الإنتاج المحلى منها والتصدير أيضا وبالتالى نستطيع فتح أسواق جديدة ونصدر إلي دول عديدة أخرى غير الصين .