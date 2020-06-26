الاتحاد الأفريقي يطلق برنامج تحدي الابتكار للشباب حول الديمقراطية في إفريقيا

أطلق الاتحاد الأفريقي، برنامج "الديمقراطية والحكم في أفريقيا - تحدي الابتكار للشباب"، وذلك من خلال أمانة بنية الحوكمة الأفريقية (AGA) ، وبالمشاركة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).

ويسعى البرنامج إلى تحديد الشباب الذين يعملون على الابتكارات الرقمية أو غير الرقمية من أجل التعامل الهيكلي للصراعات فى أفريقيا من خلال معالجة قضايا "عجز الديمقراطية وغياب الحكم الرشيد والعمل على تعزيز ممارسات حقوق الإنسان".

كما يستهدف تحدي الابتكار المبتكرين، الشباب ومراكز الحضانة عبر القارة التي يقودها الشباب، كما يهدف البرنامج إلى البحث عن أفكار أو ابتكارات تم تنفيذها أو تم اختبارها بمستوى من النجاح والتأثير ، بما يساهم فى الارتقاء بالمستوى الوطني أو الإقليمي أو القاري.

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ويشترط البرنامج على المتقدمين أن تكون محاور الابتكار مقرها في أفريقيا ، حيث يتماشى إطلاق الدعوة لتقديم الطلبات مع موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2020 بشأن "إسكات المدافع: خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا".

و يهدف الموضوع إلى تعزيز منع النزاعات وإدارتها وحلها في أفريقيا لتحقيق أفريقيا خالية من النزاعات مع تقييم التحديات وتحديد الفرص في محاولة لجعل السلام حقيقة واقعة للجميع ، وتخليص القارة من الحروب والصراعات العنيفة والإنسان انتهاكات حقوق.

و سيتم اختيار عشرين (20) متقدمًا للاستفادة من برنامج تدريب المشروعات مع المدربين والخبراء ذوي الخبرة ، للمساعدة في تطوير أفكارهم بشكل أكبر و سيتم إغلاق باب تقديم الطلبات في 28 يوليو 2020.

