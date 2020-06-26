حوار| أحمد ناجي: سموحة خالٍ من كورونا.. الحضري أسطورة جديدة في التدريب.. وبعض الأندية تسعى لتحقيق مصالح خاصة من إلغاء الدوري

هو أحد لاعبي الكرة المصرية والذي استطاع ان يخوض مجال التدريبات ليصبح أحد أفضل مدربي حرس المرمي لإمتلاكه الكثير من الخبرات سواء مع المنتخب المصري أو داخل النادي الأهلي.
تحدث موقع صدى البلد الإخباري إلى أحمد ناجي مدرب حراس مرمي نادي سموحة في العديد من الملفات الرياضية وموقف الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، وقال خلال الحوار إن بعض الأندية ترغب في إلغاء الدوري لتحقيق المصالح الشخصية، وأن سموحة لا يوجد به إصابات بفيروس كورونا وسيخوض التدريبات، مؤكدا أن الحضري خليفة أحمد ناجي في مجال التدريب، وأن محمد صلاح فخر للمصريين.. وإلى نص الحوار:
متي يخضع سموحة للمسحة الثانية لفيروس كورونا؟
غدا سيتم إجراء المسحة الثانية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لتنطلق التدريبات في اليوم الثاني استعدادا لإستئناف النشاط الرياضي .
هل تم إكتشاف إصابات بين لاعبي سموحة؟
لم يتم إكتشاف أي إصابات خلال المسحة الأولي وتغيب أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق المعار من صفوف الزمالك لظروف طارئة وسيتواجد غدا من أجل إجراء المسحة الثانية مع اللاعبين.
في ظل انتشار كورونا كيف سيتم خوض التدريبات الجماعية؟
التدريبات سوف تتم بشكل منفرد مع الحرص على التباعد الإجتماعي والإجراءات الطبية والوقائية للحفاظ على اللاعبين وتم عمل دراسة جيدة لشكل التدريبات التي يخوضها لاعبو سموحة خلال الفترة المقبلة.
هل إكتشاف إصابات بين أحد أندية الدوري المصري يسبب القلق بين اللاعبين؟
لا داعي للقلق.. فيروس كورونا مثل أي مرض آخر ويجب التعامل معه وإجراء المسحات الطبية في غاية الأهمية للاطمئنان على الجميع .
تعليقك على مطالبة بعض الأندية بالإلغاء الدوري لهذا الموسم؟
الأندية التي تطالب بإلغاء هذا الموسم لديها مصالح خاصة ترغب في تحقيقها.. عودة الدوري قرار دولة ويجب احترام الدولة .
عصام الحضري الأفضل له العودة للملاعب أم خوض تجربة التدريب؟
أفضل قرار لـ عصام الحضري في الفترة الحالية خوض تجربة التدريب لأنه لديه إمكانيات هائلة ويتدرب بطريقة جيدة ويمتلك الكثيرة من الخبرة ولكنه يحتاج أخذ بعض الدورات التدريبية.
نقدر نقول عصام الحضري خليفة أحمد ناجي في الملاعب ؟
نقدر نقول أن عصام الحضري هيكون أفضل من أحمد ناجي .. يتدرب جيدا واتابع ما يفعله يوميا ولدي أمل في أنه يصبح مدربا ناجحا.
هل يؤثر إنتقال شريف إكرامي على تواجد أحمد الشناوي داخل بيراميدز؟
شريف إكرامي وأحمد الشناوي لديهما إمكانيات هائلة ومن الصعب تأثير تواجد شريف إكرامي على أحمد الشناوي والتدريبات وإالإمكانيات هي التي تحدد من يستحق حراسة شباك بيراميدز.
تعليقك على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول؟
محمد صلاح في مكان تاني ولديه الكثير وسيصبح أفضل لاعب في العالم خلال السنوات المقبلة وإنجازاته فخر لكل المصريين
في نهاية الحديث ما تفسيرك لمقولة ”مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي أكل؟
الكثير فسر ذلك التصريح بطريقة خاطئة بالعكس أن أكن الاحترام لجماهير الزمالك ومدربي الزمالك، ومصر تمتلك مدربين على أعلي مستوي ولكن البعض فسر تلك المقولة بطريقة خاطئة.
تحدث موقع صدى البلد الإخباري إلى أحمد ناجي مدرب حراس مرمي نادي سموحة في العديد من الملفات الرياضية وموقف الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، وقال خلال الحوار إن بعض الأندية ترغب في إلغاء الدوري لتحقيق المصالح الشخصية، وأن سموحة لا يوجد به إصابات بفيروس كورونا وسيخوض التدريبات، مؤكدا أن الحضري خليفة أحمد ناجي في مجال التدريب، وأن محمد صلاح فخر للمصريين.. وإلى نص الحوار:
متي يخضع سموحة للمسحة الثانية لفيروس كورونا؟
غدا سيتم إجراء المسحة الثانية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لتنطلق التدريبات في اليوم الثاني استعدادا لإستئناف النشاط الرياضي .
هل تم إكتشاف إصابات بين لاعبي سموحة؟
لم يتم إكتشاف أي إصابات خلال المسحة الأولي وتغيب أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق المعار من صفوف الزمالك لظروف طارئة وسيتواجد غدا من أجل إجراء المسحة الثانية مع اللاعبين.
في ظل انتشار كورونا كيف سيتم خوض التدريبات الجماعية؟
التدريبات سوف تتم بشكل منفرد مع الحرص على التباعد الإجتماعي والإجراءات الطبية والوقائية للحفاظ على اللاعبين وتم عمل دراسة جيدة لشكل التدريبات التي يخوضها لاعبو سموحة خلال الفترة المقبلة.
هل إكتشاف إصابات بين أحد أندية الدوري المصري يسبب القلق بين اللاعبين؟
لا داعي للقلق.. فيروس كورونا مثل أي مرض آخر ويجب التعامل معه وإجراء المسحات الطبية في غاية الأهمية للاطمئنان على الجميع .
تعليقك على مطالبة بعض الأندية بالإلغاء الدوري لهذا الموسم؟
الأندية التي تطالب بإلغاء هذا الموسم لديها مصالح خاصة ترغب في تحقيقها.. عودة الدوري قرار دولة ويجب احترام الدولة .
عصام الحضري الأفضل له العودة للملاعب أم خوض تجربة التدريب؟
أفضل قرار لـ عصام الحضري في الفترة الحالية خوض تجربة التدريب لأنه لديه إمكانيات هائلة ويتدرب بطريقة جيدة ويمتلك الكثيرة من الخبرة ولكنه يحتاج أخذ بعض الدورات التدريبية.
نقدر نقول عصام الحضري خليفة أحمد ناجي في الملاعب ؟
نقدر نقول أن عصام الحضري هيكون أفضل من أحمد ناجي .. يتدرب جيدا واتابع ما يفعله يوميا ولدي أمل في أنه يصبح مدربا ناجحا.
هل يؤثر إنتقال شريف إكرامي على تواجد أحمد الشناوي داخل بيراميدز؟
شريف إكرامي وأحمد الشناوي لديهما إمكانيات هائلة ومن الصعب تأثير تواجد شريف إكرامي على أحمد الشناوي والتدريبات وإالإمكانيات هي التي تحدد من يستحق حراسة شباك بيراميدز.
تعليقك على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول؟
محمد صلاح في مكان تاني ولديه الكثير وسيصبح أفضل لاعب في العالم خلال السنوات المقبلة وإنجازاته فخر لكل المصريين
في نهاية الحديث ما تفسيرك لمقولة ”مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي أكل؟
الكثير فسر ذلك التصريح بطريقة خاطئة بالعكس أن أكن الاحترام لجماهير الزمالك ومدربي الزمالك، ومصر تمتلك مدربين على أعلي مستوي ولكن البعض فسر تلك المقولة بطريقة خاطئة.