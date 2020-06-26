نصائح لبيع سيارتك بأعلى سعر

1-لمع الفوانيس





قم بتلميع الفوانيس قبل البيع، ومن الحيل البسيطة لتلميع المصابيح استعمال معجون الأسنان، حيث أنه يعمل على إزالة اصفرار الأغطية البلاستيكية للمصابيح، ويجعل شكل المصابيح جميلًا مما يعطي شعورا للمشتري ان السيارة جديدة .





5- تجنب فترة ركود سوق السيارات



تجنب بيع سيارتك اثناء ركود سوق بيع السيارات المستعملة، نظرًا لانخفاض طلب الشراء في تلك الفترة، وفي هذه الحالة سيتم تقييم سيارتك بأقل من قيمتها .