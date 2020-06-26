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سيارات

نصائح لبيع سيارتك بأعلى سعر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:04 م
نصائح لبيع سيارتك
نصائح لبيع سيارتك بأعلي سعر
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اشرف عطية
الكثير من قائدي السيارات يواجهون صعوبات عند الحاجة لبيع سياراتهم حيث لا يستطيع الكثير منهم الوصول إلى سعر عادل لبيع السيارة وفي الكثير من الأحيان تباع وحالتها العامة جيدة للغاية، بأقل من سعرها العادل، وذلك بسبب إهمال مالكيها لبعض الخطوات البسيطة السابقة لعملية البيع، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح لكي يستطيع البائعين بيع سياراتهم بأفضل سعر .

1-لمع الفوانيس

قم بتلميع الفوانيس قبل البيع، ومن الحيل البسيطة لتلميع المصابيح استعمال معجون الأسنان، حيث أنه يعمل على إزالة اصفرار الأغطية البلاستيكية للمصابيح، ويجعل شكل المصابيح جميلًا مما يعطي شعورا للمشتري ان السيارة جديدة .

2- قم بأصلاح سيارتك قبل بيعها

يجب التأكد من عمل جميع صيانات السيارة قبل عرض السيارة للبيع، حتى لا يقل سعرها بصورة كبيرة، والتي تشمل جميع الأجزاء حتى البسيطة منها المتمثلة في خدوش الطلاء او مشاكل المحرك .

3- الاهتمام بتفاصيل السيارة

اغسل سيارتك كيماوي قبل عرضها للبيع وقم بتغيير دواسات السيارة إذا كانت متهالكة وتنظيف أرضية السيارة جيدا، لأن نظافة السيارة تساعد على الحفاظ على قيمتها وضمان بيعها بأعلي سعر ممكن .

5- تجنب فترة ركود سوق السيارات

تجنب بيع سيارتك اثناء ركود سوق بيع السيارات المستعملة، نظرًا لانخفاض طلب الشراء في تلك الفترة، وفي هذه الحالة سيتم تقييم سيارتك بأقل من قيمتها .

6-لمع السيارة من الخارج

قم بتلميع السيارة من الخارج بأستخدام البوليش و الكمباوند لان تلميع السيارة من الخارج يعطي شعورا للمشتري ان السيارة جديدة و يقدم سعرا جيدا فيها .
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