سفر ووصول 53 سفينة.. وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشفت وزارة النقل تفاصيل حركة تشغيل الموانئ خلال آخر 24 ساعة الماضية .





وقالت الوزراة فى بيان لها ، إنه تم سفر 27 سفينة ووصول 26 أخرى بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 87 .





وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ تصدير 222 ألف طن بضائع عامة بينها فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 161 ألف طن حديد وذرة وسكر وفول طعام وسكر وخشب.



