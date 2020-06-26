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أخبار البلد

سفر ووصول 53 سفينة.. وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
كشفت وزارة النقل تفاصيل حركة تشغيل الموانئ خلال آخر 24 ساعة الماضية .

وقالت الوزراة فى بيان لها ، إنه تم سفر 27 سفينة ووصول 26 أخرى بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 87 .

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ تصدير 222 ألف طن بضائع عامة بينها فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 161 ألف طن حديد وذرة وسكر وفول طعام وسكر وخشب.

وكانت هيئة الموانئ أكدت أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة في كل ميناء، بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى، وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
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