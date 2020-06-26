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توك شو

شاهد.. عامل بسيط يتحول إلى مليونير في لحظة واحدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أصبح عامل منجم صغير في تنزانيا سانينيو لايزر مليونيرا بين عشية وضحاها بعد أن عثر على اثنين من أكبر الأحجار النفيسة "تنزانيت"، وهما أكبر حجرين من نوعيهما يعثر عليهما في البلاد، وذلك وفقا لما عرضته قناة روسيا اليوم.

واشترى بنك تنزانيا الحجرين المكتشفين اللذين يبلغ وزنهما الإجمالي 14 كيلوغراما (9 و5 كيلوغرامات) مقابل نحو 3.3 مليون دولار.

وحصل لايزر على شيك بقيمة 7.74 مليار شلن (نحو 3.3 مليون دولار) أثناء البث على شاشة التليفزيون الوطني، كما وتلقى اتصالا هاتفيا على الهواء مباشرة من الرئيس جون ماغوفولي لتهنئته.

و"تنزانيت" حجر كريم موجود فقط في شمال تنزانيا الواقعة شرق القارة الإفريقية.
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