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محافظات

للحد من انتشار كورونا .. فض سوقي الجمعة والحمام بحي الجمرك وسط الإسكندرية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:43 م
فض سوقي الجمعة والحمام
فض سوقي الجمعة والحمام بحي الجمرك وسط الإسكندرية
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قسم المحافظات

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بالاسكندرية، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، اليوم الجمعة حملة مكبرة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات، وذلك في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وقال اللواء شحاته، إن إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحي نفذت حملة لفض تجمعات المواطنين ونشر الوعي بينهم بأهمية اتباع الارشادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت عن فض سوق الجمعة وسوق الحمام. 

وأشار شحاته إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.
للحد من انتشار كورونا .. فض سوقي الجمعة والحمام بحي الجمرك وسط الإسكندرية
للحد من انتشار كورونا .. فض سوقي الجمعة والحمام بحي الجمرك وسط الإسكندرية
للحد من انتشار كورونا .. فض سوقي الجمعة والحمام بحي الجمرك وسط الإسكندرية
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