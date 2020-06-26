خلال 96 يوما حظر.. تراجع الصادرات بقيمة 491 مليون دولار والواردات 2.172 مليار

وأكد التقرير أن صادرات القطن الخام بصادرات بلغت قيمتها 16 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار فى عام 2019.





وبلغت قيمة الصادرات من المواد الخام 256 مليون دولار، مقابل 245 مليون دولار عام 2019، يليها السلع نصف المصنعة وكانت صادراتها بقيمة 550 مليون دولار، مقابل 617 مليون دولار عام 2019، أما السلع تامة الصنع فقد بلغت قيمة صادراتها نحو مليار و92 مليون دولار فى مقابل مليار و235 مليون دولار عام 2019.





أما عن حجم الواردات فقد حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 4 مليارات و931 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و104 مليون دولار عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 2 مليار و172 مليون دولار.