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اقتصاد

خلال 96 يوما حظر.. تراجع الصادرات بقيمة 491 مليون دولار والواردات 2.172 مليار

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:04 م
تراجع الصادرات والواردات
تراجع الصادرات والواردات
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ولاء عبد الكريم
أكد تقرير صادر من مستودع التجارة الخارجية أن حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية  خلال 96 يوما من حظر التجوال الذى فرضته الحكومة كاجراء احترازى لمواجهة أزمة كورونا  وصل لـ 3.2 مليون طن، في حين أنها كانت طوال عام 2019 كانت 5 ملايين طن.

وقدر التقرير حجم  الصادرات المصرية بنحو 2 مليار و238 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار و729 مليون دولار  عام 2019، بتراجع بلغ نحو 491 مليون دولار.

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وأكد التقرير أن صادرات القطن الخام بصادرات بلغت قيمتها 16 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار فى  عام 2019.


وبلغت قيمة الصادرات من المواد الخام 256 مليون دولار، مقابل 245 مليون دولار عام 2019، يليها السلع نصف المصنعة وكانت صادراتها بقيمة 550 مليون دولار، مقابل 617 مليون دولار عام 2019، أما السلع تامة الصنع فقد بلغت قيمة صادراتها نحو مليار و92 مليون دولار فى  مقابل مليار و235 مليون دولار عام 2019.


أما عن حجم الواردات فقد حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 4 مليارات و931 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و104 مليون دولار عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 2 مليار و172 مليون دولار.

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