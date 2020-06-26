أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات الدخول ضد مسئولين في الحزب الشيوعي الصيني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات الدخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونج كونج.





وأضاف بومبيو في بيان "اليوم أنه تم فرض قيود تتعلق بالتأشيرات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني نعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونج كونج أو متواطئون في ذلك".





وأشار بومبيو في تغريدة على تويتر إلى أن الرئيس دونالد ترامب وعد بمعاقبة هؤلاء المسؤولين الذين يتحملون انتهاك الحريات في هونج كونج.



