اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة ويدعو لحل الأزمة بالحوار

عقد الاتحاد الإفريقي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لبحث تطورات ملف سد النهضة ونقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.





وانطلق الاجتماع بعد ظهر الجمعة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة سيرسل راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا والدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".





بدورها ذكرت قناة "العربية" أن الاتحاد الأفريقي خلص إلى الدعوة إلى حل أزمة سد النهضة بالحوار.





وشارك في الاجتماع إلى جانب مصر والسودان وإثيوبيا، ممثلون عن مالي والكونغو الديموقراطية، وكينيا..





كانت الخارجية السودانية أعلنت الخميس إرسال خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة، وذلك بعدما خاطبت مصر المجلس على خلفية تعثر المفاوضات حول سد النهضة.





وأضافت الخارجية السودانية أنها تحث جميع الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن سد النهضة.



