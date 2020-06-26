ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى تجارة المخدرات والسلاح بجهينة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بدائرة مركز شرطة جهينة فى تجارة المخدرات والسلاح.





وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة جهينة بقيادة الرائد محمد جادالله، وإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بسوهاج، بتواجد الهارب علاء م م ع، وشهرته علاء دري، 32 سنة بأحد المدقات الجبلية المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية:





- القضية رقم 7741/2019 جنايات جهينة والمقيدة برقم 3267/2019 كلى شمال سوهاج ومقاومة سلطات وإحراز سلاح وذخيرة

- القضية رقم 1402/2020 إداري جهينة قتل

- القضة رقم 1829/2020 إدارى جهينة ومقاومة سلطات وإحراز سلاح وذخيرة ومخدرات





وكذلك مطلوب التنفيذ عليه بعدد 3 قضايا هى:





- القضية رقم 4777/2019 حصر رقم 4322/2019 غيابي 6 شهور بتهمة السرقة

- القضية رقم 4775/2019 حصر رقم 4732/2019 غيابي 6 شهور والنفاذ بتهمة السرقة

- القضية رقم 1557/2018 حصر رقم 2107/2018 غيابي سنتين وكفالة 200 جنيه بتهمة التبديد





عقب تقنين الإجراءات وبمداهمة المتهم ضبط وبحوزته بندقية آلية وطلقات نارية.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 ح 26 يونيو 2020 ملحق المحضر رقم 1829/2020 مقاومة سلطات وإحراز سلاح وذخيرة ومخدرات.