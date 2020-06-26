تفاصيل مد التقدم لمبادرة منح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2020/2021

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل جائحة كورونا عن فتح باب التقدم لبرنامج “مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقا للإتفاقية رقم 263 – 298الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وتنص على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.





وأوضحت أنه في ضوء تعليق العمل بسبب جائحة كورونا تقرر مد فترة التقدم للاعلان وستقبل المقترحات وملفات المرشحين حتي موعد أقصاه 28 يوليو 2020 في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء.





1– أنواع الإيفاد:

– منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين.





– منح للحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين.





– منح للحصول على مهمة علمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر كاملة.

– منح للحصول على تدريب لمدة فصل دراسي كامل بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر بحد أدنى إلى أربعة أشهر بحد أقصى.





هذه المنح ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنح محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.





2– التقدم للبرنامج:





تنظم الإدارة المركزية للبعثات ورشة عمل يوم الاثنين الموافق24 فبراير 2020 الساعة العاشرة صباحًا، وعلى من يرغب من ممثلي المؤسسات في حضور ورشة العمل إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected]





يرفق بالبريد الإلكتروني خطاب معتمد ومختوم يفيد بتفويض المؤسسة لممثلها لحضور ورشة العمل (بحد أقصى 2 ممثلين عن كل مؤسسة)، ويشمل البيانات الآتية: الاسم – الوظيفة – جهة العمل – البريد الإلكتروني – رقم الموبايل.

علما بأنه لن يتم إرسال بريد إلكتروني بتأكيد الحضور ومكان إقامة ورشة العمل إلا لمن سيرسل خطاب تفويضه معتمدا ومختوما من المؤسسة.





نموذج التقدم للبرنامج (A) ومعاييرالمفاضلة والاختيار(B ), الخاصة بالمنح المشار إليها متاحة على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020.





يتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.





لا تمييز بين المتقدمين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر.





3-المجالات المتاحة:





الطاقة الجديدة والمتجددة.





تحلية موارد المياه.





العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة.





علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.





علوم الحياة (طب – طب بيطري – طب أسنان – تمريض – صيدلة – علوم – إلخ…).





العلوم الزراعية والتغذية.





العلوم التجارية.





العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.





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