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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق عقار بالعتبة

السبت 27/يونيو/2020 - 03:01 ص
حريق عقار فى العتبة
حريق عقار فى العتبة
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اسلام مقلد
قررت نيابة الموسكي الجزئية، انتاب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار بميدان العتبة،  وأخذ عينات من الحريق لبيان اسباب اندلاعه.

واستمع فريق النيابة لعدد من شهود العيان حول الحريق لبيان اسبابه الحقيقية.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الحريق لبيان ما اذا كان وراءه شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من السيطرة على حريق شب داخل عقار بميدان العتبة بعد أن تلاحظ للخدمات الأمنية بالموسكى نشوب حريق في شقتين بـ عقار بميدان العتبة .

وجرى إخطار عمليات إطفاء القاهرة وتم توجيه ٦ سيارات إطفاء والذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تلتهم العقار بالكامل.


وقام رجال الحماية المدنية بالقاهرة بعمليات التبريد بعد نجاحهم فى محاصرة كرات اللهب التى أحدث حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات وأهالي المنطقة .

وتبين أن النيران التهمت شقتين، ويقع أسفل العقار بنك حكومي  معروف، جار تحرير محضر وإخطار النيابة للوقوف على ملابسات الحريق وسببه وحصر التلفيات.
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