أخبار البرلمان..إصابة النائب هيثم الحريري بفيروس كورونا.. وفوائد إنشاء مصانع للرمال السوداء

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 26 يونيو:عودة الحضانات.. برلمانية: لا توجد ضمانات للسيطرة على كورونا بين الأطفالكيف واجهت الدولة الجرائم الإلكترونية المنافية للآداب.. القانون يجيبتوفير وظائف جديدة .. اقتصادية النواب توضح مميزات إنشاء مصانع للرمال السوداءزيادة حوافز الأطباء .. صحة النواب تكشف موعد مناقشة مشروع قانون المهن الطبيةلضعف المناعة.. برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية من أخطار الحمل فى ظل كورونالمنع وقوع خسائر جديدة .. صحة النواب توجه عدة نصائح مهمة للسيداتإصابة النائب البرلماني هيثم الحريري بـ كورونا