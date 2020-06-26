لمنع وقوع خسائر جديدة .. صحة النواب توجه عدة نصائح مهمة للسيدات

أيد سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، دعوة وزارة الصحة من خلال قطاع تنظيم الأسرة، بشأن ضرورة تأجيل الحمل في زمن كورونا.
وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا من الفيروسات الخطيرة التى حتى الآن لا يوجد لها لقاح للقضاء عليها وإلى الآن أيضا لم يتم اكتشاف طريقة للسيطرة على الوباء وخصوصا تأثيره على الجنين داخل بطن أمه ولذلك يجب أن تعلم السيدات ذلك بوضوح وتقوم بتأجيل عملية الحمل فى هذه الظروف الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، ضرورة أن تقوم اجهزة الإعلان فى الدولة بإطلاق حملات توعية للسيدات بشأن أخطار الحمل فى زمن كورونا لمنع وقوع خسائر جديدة".
وكان ذلك بعد أن نصحت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع تنظيم الأسرة، السيدات إلى ضرورة تأجيل الحمل في زمن كورونا.