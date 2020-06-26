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برلمان

لمنع وقوع خسائر جديدة .. صحة النواب توجه عدة نصائح مهمة للسيدات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:37 م
السيدات بتأجيل الحمل
السيدات بتأجيل الحمل في زمن كورونا
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حسن رضوان
أيد سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، دعوة وزارة الصحة من خلال قطاع تنظيم الأسرة، بشأن ضرورة تأجيل الحمل في زمن كورونا.


وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا من الفيروسات الخطيرة التى حتى الآن لا يوجد لها لقاح للقضاء عليها وإلى الآن أيضا لم يتم اكتشاف طريقة للسيطرة على الوباء وخصوصا تأثيره على الجنين داخل بطن أمه ولذلك يجب أن تعلم السيدات ذلك بوضوح وتقوم بتأجيل عملية الحمل فى هذه الظروف الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب، ضرورة أن تقوم اجهزة الإعلان فى الدولة بإطلاق حملات توعية للسيدات بشأن أخطار الحمل فى زمن كورونا لمنع وقوع خسائر جديدة".

وكان ذلك بعد أن نصحت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع تنظيم الأسرة، السيدات إلى ضرورة تأجيل الحمل في زمن كورونا.

وأوضح تنظيم الأسرة اسباب منع الحمل في التالي:-

تقل مناعة المرأة أثناء الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة.

تأثير فيروس كورونا المستجد على الجنين غير معروف.

قد تؤدي الحمى من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى تشوهات خلقية في الجنين قد تصل إلى وفاته.

تأجيل الحمل قرار صحيح ومعقول، حتى تختفي كورونا وتزول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

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