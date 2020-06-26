AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
نصحت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع تنظيم الأسرة، السيدات إلى ضرورة تأجيل الحمل في زمن كورونا.

وأوضح تنظيم الأسرة اسباب منع الحمل في التالي:-


تقل مناعة المرأة أثناء الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة.

تأثير فيروس كورونا المستجد على الجنين غير معروف.

قد تؤدي الحمى من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى تشوهات خلقية في الجنين قد تصل إلى وفاته.

تأجيل الحمل قرار صحيح ومعقول، حتى تختفي كورونا وتزول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة

الصحة: تعافي 9786 من الإصابة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

الصحة: 3 محافظات الأعلى بمعدل الإصابة بفيروس كورونا

91 حالة.. مصر تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بـ كورونا

ترشيحاتنا

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

بعد شائعة وفاته.. رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لـ «صدى البلد»: أنا بخير لكن حرب الشائعات أصبحت قذرة

بعد فتح المساجد.. دار الإفتاء تقدم مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع كورونا

مهنئا محمد صلاح.. فيفا: مبروك كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج

أدعية يوم الجمعة المستجابة.. توسع الأرزاق وتريح البال

"نور ما بين الجمعتين ".. الوقت الصحيح لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

AdvertisementS

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

جبروت امرأة.. تقتل طفلتيها أثناء نومهما وتدعى اختناقهما بالغاز في شبرا الخيمة

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

5 جرامات ملح.. الصحة: 9 نصائح غذائية لمرضى الضغط في زمن كورونا

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

الوزراء ينفي تراجع التعليم العالي عن إتمام امتحانات الجامعات للفرق النهائية

عن طريق الرذاذ أو الاستنشاق.. لقاح جديد لـ كورونا أكثر فاعلية

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

متوقعا عدم فعالية اللقاح..بيل جيتس: معظم سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا

عودة الحضانات.. برلمانية: لا توجد ضمانات للسيطرة على كورونا بين الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البشرة الدهنية.. 10 نصائح يجب اتباعها فورا

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بإطلالة عصرية.. نداء شرارة تتألق في أحدث ظهور لها