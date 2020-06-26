إصابة النائب البرلماني هيثم الحريري بـ كورونا

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكتدية، إنه صباح يوم الأربعاء الماضي شعر بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه قام بإجراء بعض التحاليل الطبية





جاء ذلك في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا علي أنه صباح يوم الخميس و مع إستمرار شعوره بالتعب توجه إلى مستشفي الحميات وتأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩ ".





وقدم اعتذر للجميع عن عدم قدرته على التواجد في مكتبه و بين أهالى الدائرة حتي يمن الله عليه بالشفاء، مع تأكيده بان تليفونه سيكون متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقى جميع الطلبات.







