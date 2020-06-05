النائب حسين عشماوي: أجريت مسحة ثانية الآن للتأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ونجلي تحاليله سلبية

كشف النائب حسين عشاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية أنه شعر بأعراض فيروس كورونا أمس الأول الأربعاء وقام بإجراء مسحة فى مستشفى السعودى الألمانى ، لكنه لم يتم التأكد من إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خرج من المستشفى وشعر بإعياء شديد ولم يتحمل.

وأشار عشماوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الخميس والتى قررت تحويله إلى مستشفى العاصمة بالدقى وهى إحدى مستشفيات العزل ، مؤكدا انه تجرى الآن له مسحة ثانية للتأكد من إيجابية إصابته بفيروس كورونا أو عدمها ، ومن المقرر ان تظهر نتيجة المسحة خلال ساعة.

وتابع: لم يعلم أحد من أسرته بالإشتباه فى إصابته بفيروس كورونا ، إلا أبنه ، مشيرا إلى أن ابنه قام بإجراء مسحة فى مستشفى العاصمة بالدقى وثبت سلبية إصابته بفيروس كورونا.

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وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية ان ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا بسبب تواصله المستمر مع أهالى دائرته وتواجده فى المستشفيات مع أهالى الدائرة واحتكاكه التواصل مع المواطنين.

وأعلن مجلس النواب منذ قليل، أن النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.

وذكر مجلس النواب فى بيانه أن النائب حاليا في أحد المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.

وأهابت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى بالصحفيين استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة التي لا تألوا جهدا في التواصل مع الصحفيين.

وكان قد كشف ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، عن كواليس إصابته بفيروس كورونا منذ بداية أكتشافه للفيروس حتى أمس ، موضحا أن التحليل بعد ما أظهرت أنها سلبية إلا أنها ظهرت إيجابية.

وقال "مقلد" لـ"صدى البلد"، إن فيروس كورونا تمكن من 5 من أفراد أسرته هم زوجته وابنه واثنين من احفاده، مؤكدًا أنه فور اكتشاف إصابته بفيروس كورونا توجه على الفور للمستشفى هو وأسرته قبل عيد الفطر المبارك وبالتحديد يوم الجمعة وخرج منها يوم الأثنين لتحسن الحالة العامة وفقًا لتشخيص الأطباء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن نتيجة التحاليل التى ظهرت يوم الخميس الماضى أكدت أنه ما زال فيروس كورونا نشط وإيجابى ولكن تعليمات الأطباء بـالعزل المنزلى لشخصه وجميع أفراد اسرته المصابين لتحسن الحالة العامة الصحية.

وتابع النائب:" الفيروس لسه موجود والدكاتره قالتلى حالتك الصحية جيدة ويمكن استكمال بروتوكول العلاج فى المنزل".

يشار الى أن عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، كان أولهم النائبة شيرين فراج أولهم، قبل أن تتعافى، إلى جانب النائب عيد هيكل والنائبة نشوى الديب والنائب عمر وطني إلى جانب النائب هشام مجدي الذي ظهرت عليه الأعراض أيضا، إضافة الى النائب يوسف الشاذلي .

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب راجع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، واستعدادا لعقد جلسات المجلس العامة يومي الأحد والاثنين.

ووجه الأمين العام لمجلس النواب بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في القاعات والطرقات.

كما شدد، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عددًا من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.