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برلمان

برلماني عن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة: شائعات مضللة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:07 ص
سامى المشد أمين سر
سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،
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حسن رضوان
قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من العناصر المضللة التى تقوم بنشر بروتوكولات علاج إضافة الأدوية الأخرى الخاصة بالمناعة لاستغلال أزمة كورونا فى بيع هذه الادوية عن طريق إشاعات هدفها الربح وخلق عجز فى الأدوية فى الأسواق.


وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن أخذ البرتوكولات العلاج بشكل عشوائي يسبب تدهور للحالة الصحية، لافتًا إلى أن الإفراط فى هذه الأدوية يهدد الصحة ويمكن أن تسبب الوفاة وينبغى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى هدفها فقط إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية فقط

وكان ذلك بعد أن أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها ‏الوقاية من أو علاج فيروس كورونا، ولا توصي الهيئة ‏بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض كوفيد-‏‏19 أو معالجته.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم الشراء الزائد عن الحاجة وتخزين أدوية المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات، خاصة تلك التي تدخل ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد Covid 19، مما قد يتسبب في نقص تلك الأدوية من السوق وإيقاع الضرر بالمرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية بشكل أساسي في علاجهم من بعض الأمراض، وعلى المواطنين عدم تناول أي أدوية أو فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب المعالج والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.
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