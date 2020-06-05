برلماني عن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة: شائعات مضللة

أكدت

أنه لا توجد حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها ‏الوقاية من أو علاج

، ولا توصي الهيئة ‏بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض كوفيد-‏‏19 أو معالجته.

وكان ذلك بعد أن