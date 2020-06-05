برلماني عن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة: شائعات مضللة

قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من العناصر المضللة التى تقوم بنشر بروتوكولات علاج إضافة الأدوية الأخرى الخاصة بالمناعة لاستغلال أزمة كورونا فى بيع هذه الادوية عن طريق إشاعات هدفها الربح وخلق عجز فى الأدوية فى الأسواق.
وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن أخذ البرتوكولات العلاج بشكل عشوائي يسبب تدهور للحالة الصحية، لافتًا إلى أن الإفراط فى هذه الأدوية يهدد الصحة ويمكن أن تسبب الوفاة وينبغى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى هدفها فقط إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية فقط
وكان ذلك بعد أن أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها الوقاية من أو علاج فيروس كورونا، ولا توصي الهيئة بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض كوفيد-19 أو معالجته.