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فيديوجراف.. قواعد لمكافحة عدوى كورونا من المنزل

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:01 ص
العزل المنزلي
العزل المنزلي
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محمد غالي - إعداد: ايمان عبداللطيف

أعلنت وزارة الصحة قواعد العلاج بالعزل المنزلي ومكافحة فيروس كورونا في المنزل ويجب تطهير الأسطح المستخدمة باستمرار وارتداء قفازات أثناء التعامل مع المصاب.


وأوضحت الوزارة، أن لمكافحة الفيروس يجب تطهير الأسطح المشتركة باستمرار مع ارتداء قفازات كالتالي: 

مقابض الأبواب

التليفون الأرضي

الطاولات الكمبيوتر

 كافة الأسطح المشتركة الأخرى وخاصة الحمام المشترك


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ويجب استخدام الكحول 70% أو الكلور المخفف للتطهير وغسل الأيدي لمدة لا تقل عن نصف دقيقة أو فركها بالكحول، وتجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدي غير نظيفة.

 

ولمزيد من التفاصيل حول قواعد لمكافحة عدوى كورونا من المنزل، شاهد الفيديوجراف التالى.                      

 

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