مجلس النواب يعلن إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

أعلن مجلس النواب منذ قليل، أن النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس وهو حاليا في أحد المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.





وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالصحفيين استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة التي لا تألوا جهدا في التواصل مع الصحفيين.



