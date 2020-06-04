الصحة: برنامج إلكتروني لمتابعة القادمين من الخارج أثناء العزل المنزلي.. فيديو

قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الوزارة أحدثت تغييرات في تصنيف الحالات المصابة بـ فيروس كورونا ، موضحا أن مصر اتبعت التغييرات التي حدثت في دول العالم، والتي جعلت خططها المستقبلة تتماشي مع أزمة كورونا.





وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الحالات تم تصنيفها إلى بسيطة ومتوسطة وصعبة، متابعا: الوزارة طبقت تلك التصنيفات على القادمين من الخارج، ويتم إجراء الكشف على القادمين من الخارج ومن تكون نتيجته سلبية يكتب إقرارا يؤكد فيه أنه سيعزل نفسه لمدة 14 يوما بالمنزل.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أنه في حالة وجود حالات ظهر عليها أعراض الإصابة أصبح مشتبها في إصابتها بفيروس كورونا، ويتم تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية.





وأشار إلى أن فرق الحجر الصحى الطبية يقومون بفحص وأشار إلى أن فرق الحجر الصحى الطبية يقومون بفحص القادمين من الخارج ظاهريا وإكلينيكيا، بالإضافة إلى الفحص المعملي عن طريق الفحص السريع.





وأكد أن الوزارة ستقوم بمتابعة كل القادمين من الخارج لمدة 14 يوما، وأي شخص قادم من الخارج ثبت عدم إصابته يتم تسجيله على البرنامج الإلكتروني الخاص بالقادمين من الخارج تحت المسمي بـ" متابعة القادمين من الخارج"، لمتابعتهم لمدة 14 يوما.