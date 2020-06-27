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احذر.. علامات وإشارات تدل على أنك مدمن وعليك الانسحاب

السبت 27/يونيو/2020 - 05:01 ص
علامات واشارات تدل
علامات واشارات تدل على الإدمان
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع كيدز هيلث عن علامات واشارات تنذر الشخص بأنه أصبح مدمن وعليه الإقلاع والانسحاب والابتعاد التام عن الإدمان لأنها عادات مدمره للجسم والحياة الشخص و مستقبله.

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علامات الإدمان:

العلامة الأكثر وضوحًا للإدمان هي الحاجة إلى تناول دواء أو مادة معينة. ومع ذلك ، يمكن أن تشير العديد من العلامات الأخرى إلى إدمان محتمل ، مثل التغيرات في المزاج أو فقدان الوزن أو اكتسابه. (هذه أيضًا علامات على حالات أخرى أيضًا ، مثل الاكتئاب أو اضطرابات الأكل .)

تتضمن العلامات التي تدل على أنك أو شخص تعرفه قد يكون لديك إدمان مخدرات أو كحول:

إشارات نفسية:

تعاطي المخدرات أو الكحول كوسيلة لنسيان المشاكل أو الاسترخاء.
الانسحاب أو الاحتفاظ بالأسرار من العائلة والأصدقاء.
فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ذات أهمية.
مشاكل في العمل المدرسي ، مثل انزلاق الدرجات أو الغياب.
تغييرات في الصداقات ، مثل التسكع فقط مع الأصدقاء الذين يتعاطون المخدرات.
يقضون الكثير من الوقت في معرفة كيفية الحصول على المخدرات.
سرقة أو بيع ممتلكات لتكون قادرة على شراء الأدوية.
محاولات فاشلة للتوقف عن تعاطي المخدرات أو الشرب.
القلق أو الغضب أو الاكتئاب.
تقلب المزاج.

الإشارات المادية:

تغيرات في عادات النوم.
الشعور بالاهتزاز أو المرض عند محاولة التوقف.
بحاجة إلى تناول المزيد من المادة للحصول على نفس التأثير.
تغيرات في عادات الأكل ، بما في ذلك فقدان الوزن أو زيادة الوزن.

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