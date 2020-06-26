دراسة: المتفوقون في الرياضة هم أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين

وجدت دراسة مؤخرا في مجلة علم النفس الصحي ، أن المدخنين الذين حصلوا على درجات أعلى في اختبار قدرة الرياضيات كانوا أكثر عرضة من غيرهم ليقولوا أنهم ينوون التخلي عن عادة التدخين





السبب الذي تم الاستشهاد به هو أن هؤلاء الناس لديهم ذاكرة أفضل وجيدة مع الأرقام. حتى يتمكنوا من فهم الأرقام المتعلقة بخطر التدخين بشكل أفضل ، وبالتالي إظهار نية جادة للإقلاع عن التدخين





قالت بريتاني شوتس راينهارد من جامعة ولاية أوهايو ، وهي المؤلفة الرئيسية للدراسة ، إن الأشخاص الذين لديهم مهارات رياضية أفضل تذكروا الأرقام المخيفة حول مخاطر التدخين التي أعطيت لهم خلال فترة الدراسة ، والتي جعلت فرق.





قال راينهارد كذلك أن نتائج الدراسة تشرح لماذا تجد العديد من الدراسات دائمًا أن الأشخاص المتعلمين هم أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين بنجاح. وشهد البحث مشاركة 696 بالغًا في الولايات المتحدة. عندما بدأت الجلسة ، تم إخضاع المدخنين لاختبار قصير لقياس الحساب. وقد عرضت عليهم ثمانية ملصقات مختلفة للتحذير من السجائر أربع مرات.





تحتوي الملصقات على مدخنات تحذيرية نصية تحذيرية تخبرهم بالمعلومات المتعلقة باحتمال الخطر. طُلب منهم تقييم ردود أفعالهم العاطفية ومصداقيتهم وأهميتهم الشخصية لكل من الملصقات.









بعد ستة أسابيع ، طُلب من المشاركين الإجابة عن بعض الأسئلة لفهم كم تذكروا أرقام المخاطر. كما طُلب منهم تقييم مدى احتمالية الإقلاع عن التدخين في الثلاثين يومًا القادمة ، أو العام التالي.



