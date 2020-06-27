البرازيل تسجل أكثر من 46 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت البرازيل، مساء يوم الجمعة، تسجيل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا في استمرار لتسارع انتشار الجائحة في البلاد.





وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 46860 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1274974.





وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 21432 إصابة، وفي 23 يونيو 39436 حالة، وفي 24 يونيو 42725، وفي 25 يونيو 39483.





وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 990 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 55961.



