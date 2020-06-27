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رياضة

محمد صلاح: متفاهم مع فيرمينيو.. واسعى للقب هداف البريميرليج

السبت 27/يونيو/2020 - 02:04 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
قال محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي إن هدفه فى مرمى نوريتش سيتي في بداية الموسم كان هاما، غير أنني متفاهم مع زميلي فيرمينو لهذا السبب.

 وأضاف محمد صلاح في حوارا مطولا عبر قناة بي إن سبورتس قائلا :"هدفي في نوريتش سيتي في بداية الموسم كان هاما. أحب التسجيل في البدايات دائما لأخذ الثقة. هدفي أرسنال أيضا كانا هامين لأنني أحب التسجيل في المباريات الكبيرة وتوقيت المباراة كان هاما".

"منذ وصولي أعتقد أنني وفيرمينو أكثر من صنعنا فرصا لبعضنا البعض،  أحب هدفي في نيوكاسل لأنني حينما شاهدته في الإعادة، رأيت الجماهير كانت تهتف باسمي منذ وصول الكرة إلى قدمي، ثم تبادلت الكرة مع فيرمينو حتى سجلت الهدف. أراه ضمن أجمل أهداف الموسم في رأيي، ليس لأنني سجلته لكن بسبب التمريرات الجميلة قبل الهدف".

هدف مانشستر يونايتد

"هدفي في مانشستر يونايتد كان خاصا بالنسبة لي. كانوا الفريق الوحيد الذي لم أسجل فيه، وقبل المباراة حين سألوني عن أن مانشستر يونايتد هو اللقاء الوحيد الذي لم يفز به ليفربول فقلت لهم مازحا ذلك لأنني لم ألعب".

لهذا كنت أريد التسجيل في تلك المباراة بأي طريقة، ولهذا له إحساس مختلف. اصبر تنول".

"لم تكن أول مرة يمرر أليسون لي الكرة فيها بتلك الطريقة. كثيرا ما مرر لي بالطريقة نفسها سواء في روما أو ليفربول، لكن هذه المرة استطعت التسجيل. لذلك انطلق أليسون نحوي واحتفل بتلك الطريقة. لأن هذه الأشياء تحدث ربما مرة واحدة".

جائزة الهداف

"أتمنى طبعا تحقيق لقب الهداف للعام الثالث، دعنا نرى. أركز في المباريات وتسجيل الفرص التي تسمح لي، وأحيانا أعاني سوء توفيق لكن لا أستسلم أبدا".
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