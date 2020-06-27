بث مباشر لصلاة الفجر من الجامع الأزهر بعد فتحه أمام المصلين

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بث مباشر من الجامع الأزهر الشريف، لصلاة الفجر بعد فتح المسجد أمام المصلين فجر اليوم السبت.

أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من اليوم السبت ٦ من ذي القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م.





وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما ناشدت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

１- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.

２- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

３- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

４- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

５- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

６- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

７- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.





كما أشارت إدارة الجامع الأزهر إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف ستظل على توقفها لحين إشعار آخر، داعية المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين.