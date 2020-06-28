بعد عودة الحياة لطبيعتها.. احذر 12 مخالفة تعرض محلك للإغلاق بالقانون

حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة الإشغال المقدرة بـ25% داخل المطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت المقرر فتحها، اليوم السبت المقبل، وفقا لقرارات الحكومة الجديدة، والتي تندرج -المخالفات- تحت بند السلامة والصحة العامة.





وحدد قانون المحال العامة 12 مخالفة لإغلاق المحل التجاري، وفقا للمادة (27) من القانون والتي تنص على إغلاق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية:





1. مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون.





2. ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.





3. مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.





4. إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.





5. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.





6. إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.





7. تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.





8. اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.





9. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.





10. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.





11. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.





12. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.