AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. احذر 12 مخالفة تعرض محلك للإغلاق بالقانون

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:02 ص
غلق المحلات
غلق المحلات
Advertisements
أحمد أيمن
حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة الإشغال المقدرة بـ25% داخل المطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت المقرر فتحها، اليوم السبت المقبل، وفقا لقرارات الحكومة الجديدة، والتي تندرج -المخالفات- تحت بند السلامة والصحة العامة.

وحدد قانون المحال العامة 12 مخالفة لإغلاق المحل التجاري، وفقا للمادة (27) من القانون والتي تنص على إغلاق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية:

1. مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون.

2. ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3. مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

4. إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

5. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

6. إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

7. تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.

8. اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.

9. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.

10. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.

11. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

12. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تدرس الاستفادة من تجربة غلق المحال التجارية بسبب فيروس كورونا وتحديد مواعيد للغلق بعد انتهاء الازمة..قاسم: اللجنة تعكف على دراسة المواعيد..عرفة: أقترح غلق الورش في 5 والقهاوى 10 مساء

بعد تشكيل لجنة وزارية لها..تعرف على اشتراطات ترخيص المحال العام فى القانون

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح في قانون المحال العامة

لعب القمار وتقديم الشيشة بدون ترخيص.. 12 حالة لإغلاق المحل التجارى فى قانون المحال العامة

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

رسوم ترخيص المحل بـ 100 ألف جنيه.. تعرف على إجراءات التراخيص في قانون المحال العامة

ترشيحاتنا

أشرف زكي عن حالة رجاء الجداوي الصحية: ادعوا لها

تصريحات مهمة من هاني أبو ريدة حول استئناف دوري أبطال إفريقيا

من بينها السجائر والمرتبات.. خطة الحكومة في الموازنة الجديدة لزيادة الضرائب.. اعرف أكثر

الخطر الأكبر على صحة الدماغ.. طرق منزلية لـ علاج ضغط الدم

مؤكدة بالأبحاث .. فوائد البقدونس فى علاج سرطان الثدى

بسبب عمولة الوكيل.. أزمة حمدي النقاز والزمالك تتجدد .. مستند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس