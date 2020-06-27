بالتزامن مع بدء استقبال المصلين.. حملات مكثفة لتعقيم المساجد والكنائس بالبحيرة.. صور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الأجهزة التنفيذية المختصة فى تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير المساجد والكنائس، والتى انطلقت بالأمس، مشيرًا إلى وضع علامات على السجاد، في أماكن وقوف المصلين بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي خلال إقامة الصلوات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفتح المساجد والكنائس اعتبارًا من اليوم لأداء الشعائر الدينية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع مديريتى الأوقاف والطب البيطري ورؤساء القرى والوحدات القروية بتنفيذ حملات موسعة لتطهير المساجد والكنائس بكل أرجاء المحافظه استعدادا لأداء الشعائر.



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وتم تطهير وتعقيم مساجد (الهداية السد العالى ناصر السلام بدمنهور والمسجد الوسطاني بمدينة كوم حمادة - المسجد البحري بشابور - ومساجد الحى الثانى والنور وابنى بيتك السعودى بالنوبارية - تعقيم مساجد كوم حماده - تطهير المساجد بابو حمص - المساجد بقري ايتاي البارود - بدر - تطهير مساجد الصفا و أمير المؤمنين ومسجد علماء وانصار السنة - مساجد شبراخيت السلام و الجمعيه ومسجد هيبه والتقوى - مسجد مستناد - مساجد الرحمه والسلام والفتح والرحمن والجانب الغربي بسنهور - تطهير مساجد البندر بالدلنجات - مساجد الوحدة المحلية بالخمسين).





و(المساجد بنطاق الوحدة المحلية لقريه فيشا واريمون بالمحمودية مسجد العبادة - الشهداء - السكرى - الادكاوى - الشهيد بالزهور - الزهور - الفتح - عبد الجليل - الشعراوى - مساجد بندر المحمودية مسجد الغفران. الشهيد بالمنشية. الادكاوى. الشعراوي المرور بالمحمودية عبد الجليل الفتح - مسجد النور رشيد - مسجد الرباط.





وأشار بيان المحافظ إلى تطهير وتعقيم الكنائس الآتية: (الكنيسة القبطية - تطهير ٢ كنيسة بمركز حوش عيسى - كنيسه مارى جرجس - كنيسة كوم حمادة - كنيسة مارجرجس بشبراخيت - كنيسة بشارة حنا - كنيسة سنهور - كنيسة الدلنجات - كنيسة ماري مرقس رشيد وكنائس أديرة وادى النطرون).





وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار أعمال التطهير والتعقيم طوال فترة فتح دورة العبادة، مؤكدًا الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعًا لانتقال العدوى، وكذا استمرار غلق دور المناسبات نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة.





بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.





وناشد محافظ البحيرة المصلين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند الذهاب لدور العبادة والالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب مصلية خاصة به مع الحرص على التباعد الاجتماعى وغسل الايدى باستمرار حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتجنب الإصابة بالعدوى.

