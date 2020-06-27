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تعليم

رئيس أزهر الفيوم: حريصون على تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 02:00 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أدى  طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية اليوم السبت امتحان مادة البلاغة، فى ثالث أيام الامتحانات ، والتى بدأت وسط إجراءات وقائية وصحية للطلاب والطالبات .


وأكد الشيخ سعيد أحمد رئيس الادارة المركزية للأزهر بالفيوم  ، أن امتحانات الثانوية الازهرية تجري فى 19 لجنة أدبى وعلمى على مستوى المحافظة فتيات وبنيين، بإجمالى 3390 طالب وطالبة ، والحجرة الواحدة باللجنة بها 12 طالب  فقط حرصا على صحتهم .


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وأكد رئيس الادارة المركزية، أننا فى الفيوم ننفذ توجيهات وتعليمات فضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر،  والشيخ صالح عباس وكيل الازهر  والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

وأضاف الشيخ سعيد ، أن التعقيم يبدا من البوابة الرئيسية للجان  ، حيث يتم قياس الحرارة لكل طالب  ، ثم تعقيمه  قبل دخوله اللجان ، بالاضافة الى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الأمتحانات .


وبالنسبة لتأامين اللجان ، أشاد الشيخ سعيد أحمد رئيس الادارة المركزية للأزهر بالفيوم  ، بجهود رجال الأمن فى تأمين جميع لجان الامتحانات بمراكز المحافظة .

رئيس أزهر الفيوم: حريصون على تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.. فيديو
رئيس أزهر الفيوم: حريصون على تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.. فيديو
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