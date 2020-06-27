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أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا.. الإمارات ترسل رابع طائرة من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران

السبت 27/يونيو/2020 - 02:04 م
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
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ميـــس رضــا
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات، تحتوي على 16 طنًا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 16 ألفًا من العاملين بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء «كوفيد-19».

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها دولة الإمارات إلى إيران، منذ مارس الماضي، ففي 16 مارس أرسلت الدولة طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طنًا من الإمدادات الطبية الحيوية، كما أرسلت طائرة أخرى في الثالث من مارس، تحتوي على 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيف الزعابي، إن «جهود دولة الإمارات في تسيير عدد من طائرات الإمدادات الطبية العاجلة، لمساعدة القطاع الطبي في إيران، تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التسامح والتضامن في السياسة الإماراتية، التي لطالما وقفت، قيادة وشعبًا، إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة، ومساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى».

وأضاف الزعابي: «تأمل دولة الإمارات أن تسهم هذه الإمدادات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في إيران، وتوفير المزيد من الحماية والوقاية لها».

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، طائرة مساعدات تنقل 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، إلى العاصمة العراقية /بغداد/؛ لدعم جهود العاملين فى المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال القائم بالأعمال فى سفارة الإمارات فى بغداد محمد صالح الطنيجى - فى تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية - إن بلاده ساهمت فى دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن فى المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك فى مجال الحفاظ على التراث الإنسانى العراقي، وحمايته فى مواجهة التهديدات التى تعرض لها من القوى الإرهابية التى حاولت تدميره .

وأضاف: "استمرارا لتلك الجهود، قامت القيادة الرشيدة بإرسال طائرة مساعدات طبية لدعم الجهود التى يبذلها العاملين فى المجال الصحى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تأتى إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية مؤخرا لإقليم كردستان العراق".
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