حملة تموينية مكبرة بالأقصر

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر ، اليوم، السبت، أنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر قامت المديرية بحملات تموينية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وذلك بالتعاون مع إدارة التجارة الداخلية واداره الرقابة التموينية والادارات التابعة للمديرية وبالاشتراك مع مكتب الدمغة والموازين الأقصر والطب البيطري.





اقرأ أيضا:





واسفرت الحملة عن تحرير 91 محضرا ومخالفة تموينية على مستوى المحافظة بواقع 5 محاضر لمحلات تدار بدون ترخيص و33 محضرا عدم إعلان عن الأسعار و8 محاضر ذبح خارج السلخانة، و3 محاضر عدم وجود شهاده صحية و2 محضر نقص وزن و2 محضر عدم نظافة مخبز بلدي، و5 محاضر خبز غير مطابق المواصفات.





كما تم تحرير 2 محضر اختراق نظام لـ (3800 رغيف)، وتحرير 2 محضر تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم (6 شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 ك) و3 محاضر عدم وجود قائمة بمخبز بلدي، ومحضر عدم وجود ميزان بمخبز بلدي و5 محاضر غلق مخابز بلدية في المواعيد الرسمية، ومحضر سلع مجهولة المصدر(عبارة عن 40 علبة عصير مانجو)، وتحرير 3 محاضر سلع غير صالحة للاستهلاك (2 كرتونة شيبسي , 27 كيس مكرونة زنة الكيس 400 جم، 18 باكو معسل سلوم زنة الباكو 425 جم، 64 قطعة حلاوة طحنية + ٣ كراتين بويات بداخل كل كرتونة ٦ عبوات زنة العبوة كيلو)، و5 محاضر ميزان غير مدموغ و11 محضر غلق مستودعات دقيق في المواعيد الرسمية.





تم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.