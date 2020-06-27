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حوادث

السيطرة على حريق محدود بقرية الموهوب بالوادي الجديد.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 03:30 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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منصور ابوالعلمين
نشب حريق محدود ظهر اليوم السبت  في حشائش واشجار جافه  في احدي الزراعات بعيده عن مساكن الاهالي  بقرية  الموهوب التابعه لمركز الداخله بالوادي الجديد.   
 
أعلن اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة، اليوم السبت، عن سيطرة قوات الشرطة والإطفاء بمركز الداخلة على حريق شب في حشائش مجهولة ويابسة بجزء من زمام قرية الموهوب التابعة للداخلة ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية أو في الزراعات أو الثروة الحيوانية، وجارى حاليا عملية التبريد.

قال الفحام، إنه فور الإبلاغ عن الحريق انتقلت قوات الشرطة والإطفاء والوحدة المحلية للداخلة للموقع، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون أية خسائر، مطالبًا المواطنين من سكان الداخلة بتوخي الحذر من الحرائق والإبلاغ عن أي مواطن يشعل النيران.

فيما حررت الأجهزة الأمنية بالداخلة محضرًا بالحريق لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق والتعرف على أسباب الحريق.

السيطرة على حريق محدود بقرية الموهوب بالوادي الجديد.. صور
السيطرة على حريق محدود بقرية الموهوب بالوادي الجديد.. صور
السيطرة على حريق محدود بقرية الموهوب بالوادي الجديد.. صور
السيطرة على حريق محدود بقرية الموهوب بالوادي الجديد.. صور
السيطرة على حريق محدود بقرية الموهوب بالوادي الجديد.. صور
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