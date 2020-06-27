بـ لون شعر جديد.. شيما الحاج تتألق بإطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة شيما الحاج صورة لها عبر خاصية "ستورى" على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شيما الحاج بإطلالة كلاسيكية، اعتمدت على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها البني متطاير على كتفيها بطريقة مميزة.





أعلنت شيما الحاج منذ فترة قصيرة عن خطبتها من رجل أعمال، ولم تعلن عن أي تفاصيل أخرى.





يذكر أن شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.



