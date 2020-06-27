ستاشر.. قصة فيلم مصري في «كان» للأفلام القصيرة

قال محمد تيمور منتج فيلم "ستاشر"، إنهم كانوا يأملون في دخول الفيلم لمهرجان كان في الافلام القصيرة، موضحًأ ان المنتج هو الشخص الذي يدير المشروع منذ بداية الفيلم حتى انتهائه، وان ليست كل الافلام القصيرة مكلفة.





وتابع محمد فوزي، مؤلف فيلم "ستاشر"، خلال حواره في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد+"، أن الفكرة تدور حول شاب يبلغ من العمر 16 سنة ويدور في قصة حول شوارع القاهرة.





وعقب المخرج سامح علاء متحدثًا عن الفيلم، وقال: "بدأت كتابة الفيلم من 3 سنوات، وقمت بتصويره في منتصف شهر فبراير الماضي، وتم في القاهرة واستمر يومين".





وأضاف: "سيناريو وحوار العمل أغلبه ارتجال، ومن شاركوا بالتمثيل سيف الدين حميدة ونورهان عبد العزيز وجوه جديدة، فريق العمل أغلبه من أصدقائي المقربين الذين بدأت صناعة الأفلام معهم، وكانت الصعوبة التي واجهتنا فقط هي كيفية الحصول على التمويل، والحمد لله نجحنا".





وعن اسم الفيلم ومشاركته في "كان" يقول سامح: "لسبب مبرر في القصة، وأفضل تأجيل الكشف عنه حاليا، وفيما يخص مهرجان كان لم أتوقع مطلقا، حتى عندما كان الترشيح مبدئيا كان لدي شكوك كبيرة، خاصة مع مخاوف الإعلان عن أقامته بسبب الوباء، لكنها طبعا مفاجأة هايلة".



