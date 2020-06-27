دراسة: الكلاب لديها ذاكرة جيدة مثل الأطفال

توصلت دراسة حديثة إلى أن الكلاب قد تكون لها ذاكرة جيدة مثل الأطفال الصغار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، يمكن للكلاب تذكر ما فعلوه قبل ساعة ويكررونه عندما يطلب منهم ذلك، مما يجعلهم أذكياء مثل الأطفال الصغار في فهم وتذكر ما يفعلونه خلال النهار.

وقام باحثون من جامعة Eötvös Loránd في المجر بتدريب عشرة كلاب على طاعة الأوامر أو أداء المهام ثم القيام بذلك مرة أخرى عندما يطلب منهم "التكرار".

وخلال التجربة انتظر الباحثون قيام الكلب بعمل عفوي، عندما امروهم بتكرار نفس الفعل' بعد 20 ثانية، إلا ان تسعة من الكلاب العشرة كرروا نفس الشيء مرة أخرى.

وبالرغم من نقل العلماء مكان الكلاب لمدة ساعة، تمكن نصف الكلاب من تكرار نفس الفعل الذي أمروا به من قبل الباحثون.

واوضح مؤلفو الدراسة ، المنشورة في تقارير علمية ، أن هذا يثبت أن الكلاب تدرك أفعالها لأنها تكرر ما يتم تدريبها عليه فقط عندما يُطلب منها "التكرار".