سفارتنا في عمان: تحويل مستحقات 513 مواطنا مصريا من العاملين بالأردن راغبين في العودة

أعلنت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان أن مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حولت حتى تاريخ 24 يونيو الجاري مستحقات 513 مواطنًا مصريًا من العاملين بالمملكة، إلى لشركة المتخصصة التي ستتولى تحويلها لأحد البنوك المصرية حتى يتسلم هؤلاء المواطنون مستحقاتهم في مصر.





وقال بيان للسفارة على صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت إن المواطنين المصريين هم ممن سجلوا في منصة وزارة العمل "حماية" المُخصصة للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة الاردن نهائيا





وتابعت السفارة أن الشركة ستحول المبالغ المُستحقة لهؤلاء بدءًا من يوم 28 يونيو إلى بنك القاهرة، مشيرة إلى أنه جار العمل على استكمال تحويل مستحقات باقي المواطنين المصريين الذين سجلوا على منصة "حماية".





وأوضحت السفارة أنه وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، قامت الشركة بناء على طلب المواطنين المصريين بصرف جزء من مستحقات 196 منهم قبل مغادرتهم، كما سددت تكلفة تذكرة السفر لــ 104 منهم.





وأشادت السفارة بمبادرة وزارة العمل بإطلاق منصة "حماية" في أبريل للتيسير على العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا





وأشادت السفارة بهذا التعاون الذي ساهم بتسهيل سفر عدد كبير من المصريين الذين سجلوا على المنصة، منها تنظيم 19 رحلة جوية خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو، إضافة إلى تنظيم عدد آخر من الرحلات الجوية والبحرية لنقلهم إلى أوطانهم خلال الفترة المقبلة.