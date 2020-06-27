صور جديدة لميدان التحرير بعد تطويره والكشف عن الكباش الأربعة.. شاهد

نشر هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا جديدة لميدان التحرير بعد تطويره، ووضع المسلة الفرعونية، والكشف عن الكباش الأربعة .





ووصف "يونس"، تطوير الميدان، بـ"سحر الشرق"، لافتا إلى ان مصر هي الحضارة والحاضر وأم الدنيا ، قائلا: "أهي دي دولة بحق وحقيق".





من الجدير بالذكر ان شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" انتهت من الاعمال النهائية لمشروع إضاءة الميدان.



