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أخبار البلد

صور جديدة لميدان التحرير بعد تطويره والكشف عن الكباش الأربعة.. شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا جديدة لميدان التحرير بعد تطويره، ووضع المسلة الفرعونية، والكشف عن الكباش الأربعة .

ووصف "يونس"، تطوير الميدان، بـ"سحر الشرق"، لافتا إلى ان مصر هي  الحضارة والحاضر وأم الدنيا ، قائلا: "أهي دي دولة بحق وحقيق".

من الجدير بالذكر ان  شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" انتهت من الاعمال النهائية لمشروع إضاءة الميدان.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير الذي يُعد أشهر الميادين في مصر؛ ليظهر في أبهى صورة له، وليكون مزارًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية التي تحظى بها مصر، وذلك في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى استمرار خطة التطوير لتشمل جميع مناطق القاهرة التاريخية.
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