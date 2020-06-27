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أخبار العالم

انتخاب مايكل مارتن رئيسا للوزراء في أيرلندا

السبت 27/يونيو/2020 - 05:28 م
رئيس الوزراء الأيرلندي
رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن
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قسم الخارجي
انتخب البرلمان الأيرلندي زعيم المعارضة مايكل مارتن رئيسا للوزراء يوم السبت ليتزعم أول ائتلاف يضم حزبين يتصارعان على السلطة منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل نحو مائة عام.

وبحسب وكالة "رويترز"، تعهد مارتن بإنقاذ أيرلندا من "الركود الذي يضرب البلاد بأسرع وتيرة" والناجم عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

واضطر حزب (فيانا فيل) الذي يتزعمه مارتن إلى الائتلاف مع خصومه في حزب (فاين جيل) بعد صعود انتخابي مفاجئ لحزب القوميين الأيرلنديين اليساريين (شين فين) لم يترك لأي من أحزاب الوسط التقليدية فرصة كافية للحكم بمفرده. وسوف ينضم إلى الحزبين في الائتلاف حزب الخضر.

وشغل مارتن عدة مناصب وزارية رئيسية في حكومات سابقة من بينها الصحة والتجارة والخارجية والتعليم، وأيد انتخابه 93 نائبا مقابل اعتراض 63.

وبموجب اتفاق جديد، ينتظر أن يتخلى مارتن عن منصبه في منتصف فترة رئاسته للحكومة التي تمتد لخمسة أعوام، مفسحا الطريق أمام زعيم حزب فاين جيل ورئيس الوزراء المنتهية ولايته ليو فارادكار ليعود إلى المنصب.
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