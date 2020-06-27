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رياضة

برشلونة ضد سيلتا فيجو.. سواريز يمنح البرسا الهدف الأول من تمريرة ميسي

السبت 27/يونيو/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق برشلونة هدف التقدم في شباك نظيره سيلتا فيجو من توقيع الأورجوياني ليويس سواريز، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء الهدف بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من خطأ لصالح برشلونة من على حدود منطقة الجزاء يلعبها ميسي على رأس سواريز الذي يحولها ببراعة لتسكن الشباك محرزا الهدف الأول لصالح فريقه.

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الليجا مؤقتا من ريال مدريد.

في المقابل يطمح سيلتا فيجو الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة للابتعاد خطوة عن مركز الهبوط.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 16 بـ 33 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
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