برشلونة ضد سيلتا فيجو.. سواريز يمنح البرسا الهدف الأول من تمريرة ميسي

سجل فريق برشلونة هدف التقدم في شباك نظيره سيلتا فيجو من توقيع الأورجوياني ليويس سواريز، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.





جاء الهدف بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من خطأ لصالح برشلونة من على حدود منطقة الجزاء يلعبها ميسي على رأس سواريز الذي يحولها ببراعة لتسكن الشباك محرزا الهدف الأول لصالح فريقه.



