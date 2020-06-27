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برلمان

برلمانى يطالب بالتوسع فى إنشاء مصانع لاستغلال الثروات المعدنية فى مصر

السبت 27/يونيو/2020 - 08:43 م
مصانع
مصانع
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حسن رضوان
طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى إنشاء العديد من المصانع فى جميع محافظات الجمهورية لاستخراج المعادن الاقتصادية التى تفيد الدولة وتقضي على البطالة.


وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المعادن المهمة بالدولة التى تحتاج لاعادة تصنيع لاستخراج العديد منها مما يساهم فى زيادة عملية التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة ومن أبرز هذه الثروات القومية الرمال السوداء والبيضاء والفوسفات وغيرها.


وأشاد عضو مجلس النواب بجهود القوات المسلحة فى التعاقد مع شركتى لإنشاء مصنعين للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الدولة تحتاج الى ثلاث أمور للنهوض بها وهم تنمية الصناعة وتطويرها والسياحة والزراعة فإذا تم تطوير هذه العناصر الأساسية ستكون مصر على قمة الدول الغنية على مستوى العالم.


وأكد النائب  ضرورة تعاون وزارتى التربية والتعليم والصناعة فى إنشاء مصانع والاستفادة من طاقات الشباب وخريجي دبلومات الصنايع وغيرهم لتدريبهم والالتحاق بالعمل مما يؤدى الى القضاء على نسبة البطالة فضلا عن زيادة التصدير للخارج.


يأتى ذلك بعد أن وقع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "حسن علام للإنشاءات" لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.


تم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلًا عن وزارة البترول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء على أهمية المشروع فى تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء.

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