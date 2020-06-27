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محافظ الإسكندرية يطالب المواطنين باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي على الكورنيش.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:39 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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محمد حليم قنديل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تفقد اليوم مسجد المرسي ابو العباس ومعه وكيل وزارة الأوقاف للاطمئنان على إعادة فتح المساجد مرة أخرى.


وأضاف اللواء محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامية رانيا هاشم, المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المساجد من بداية قياس درجة الحرارة واستخدام الكمامات إلى التباعد بين المصلين كانت رائعة جدا.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن الفتح التدريجي كان لابد منه حتي تدور عجلة الاقتصاد مرة أخري وتعود العمالة الي عملها مرة أخري لسير كل الاعمال الي طبيعتها كما كانت.


وأوضح اللواء محمد الشريف, أنه يطالب أهالي الإسكندرية باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي علي الكورنيش حتي لا تكون هناك زيادة في أعداد الاصابة بفيروس كورونا.


وأشار إلي أن هناك تعقيم يوميا لجميع المنشآت والشوارع حتي يتم القضاء علي اي فيروسات ولا تكون هناك طرق عدوي بين المواطنين بقدر المستطاع.

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