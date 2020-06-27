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رياضة

بسبب عمولة الوكيل.. أزمة حمدي النقاز والزمالك تتجدد .. مستند

السبت 27/يونيو/2020 - 09:46 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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القسم الرياضي
ظهرت أزمة جديدة في ملف قضية نادي الزمالك والتونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأبيض السابق أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويأتي ذلك بسبب العمولة الخاصة بالوكيل المصري نبيل أبوزيد وكيل الزمالك في الصفقة.


جدير بالذكر أن مرتضي منصور رئيس نادي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن وصول خطابا رسميًا إلى النادي من جانب اتحاد الكرة المصري، يفيد بدفع مسئولي القلعه البيضاء لمبلغ 116 ألف دولار لصالح نبيل أبوزيد في وقت سابق بسبب رفض حمدي النقاز وقتها دفع نسبة الوكيل ولإنقاذه من عقوبة الإيقاف.


و أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أن نبيل أبوزيد كان وكيل الزمالك في الصفقة وليس وكيلًا للنقاز و اعتمد أنيس بن ميم، في شكوته للفيفا علي المستند الذي يؤكد أن أبوزيد كان وكيلًا للزمالك حسب ما جاء في العقد وليس وكيلًا للاعب

واضاف بن ميم ان العمولة المستحقة للوكيل من المفترض أن تدفع من خلال خزينة النادي الأبيض وليس من مستحقات اللاعب التونسي، لأنه ليس له علاقة بالوكيل من الأساس.

وكان النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك خلال شهر ديسمبر الماضي معللًا بعدم حصوله على مستحقاته المالية قبل أن يلجأ للفيفا لشكوى النادي الأبيض.

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