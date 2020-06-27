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رياضة

بعد انتهاء المسحة الثانية.. المقاولون العرب يخوض التدريب الأول

السبت 27/يونيو/2020 - 09:37 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حسام الحارتي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب  التدريب الأول داخل مقر النادي اليوم السبت، عقب إنهاء المسحة الثانية لفيروس كورونا المستجد

وحرص عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول على خوض التدريبات الجماعية مع اتخاذ خطوات التباعد الإجتماعي وكافة الإجراءات الطبية والاحترازية

وأجري الفريق الأول صباح اليوم"السبت"، المسحة الطبية الثانية في الملعب الرئيسي باستاد عثمان أحمد عثمان بـ الجبل الأخضر قبل خوض التدريبات الجماعية

وخضع نادي المقاولون العرب لحملة تعقيم شاملة قبل انطلاق المران الأول استعدادا لإستئناف النشاط الرياضي من جديد 

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية
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