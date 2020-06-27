أخبار الرياضة | برشلونة يسقط.. ومانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الاتحاد.. وتطورات في اجتماع مرتضى منصور المؤجل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:
حجز نادي مانشستر يونايتد، مقعده في دور نصف النهائي، لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إقصائه نوريتش سيتي من دور الربع، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف.
تعادل فريق برشلونة بهدفين لمثلهما أمام نظيره سيلتا فيجو ، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدا الأحد لمدة ٤٨ ساعة.