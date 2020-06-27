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رياضة

مانشستر يونايتد أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد بفوز صعب على نوريتش سيتى

السبت 27/يونيو/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حجز نادي مانشستر يونايتد، مقعده في دور نصف النهائي، لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إقصائه نوريتش سيتي من دور الربع، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف.

النيجيري إيجالو افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 51، قبل أن يعادل كانتويل النتيجة لنوريتش سيتي في الدقيقة 81، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.

ولعب نادي نوريتش سيتي الأشواط الإضافية منقوصًا من خدمات لاعبه كلوزه الذي تحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89.

وفي الأشواط الإضافية، تمكن هاري ماجوير من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 118، ليقود فريقه للتأهل لدور نصف النهائي من البطولة.
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